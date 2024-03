Sondierung am 8. April Möglicher Fund einer Weltkriegsbombe in der Bonner Weststadt

Die Stadt Bonn will ab Montag, 8. April, die Kreuzung Kreuzbergweg/Wegelerstraße auf eine mögliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen. Im Vorfeld einer jetzt laufenden Kanalbaumaßnahme in der Weststadt und Poppelsdorf hatte eine Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 21. März vergangenen Jahres den Verdacht ergeben, dass sich im Untergrund ein Blindgänger befinden könnte, teilt Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage mit. Dass die Verwaltung die vermeintliche Bombe erst am 8. April sondieren und womöglich entschärfen lassen will, liege daran, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst erst am genannten Datum Zeit hat. Das habe eine Abfrage im Februar 2024 ergeben, so Hoffmann.