Laternen, Mondsicheln, Comicfiguren Diese Bedeutung hat Dekoration im Ramadan

Bonn · Auch wenn es in Bonn keine festliche Ramadan-Beleuchtung gibt, wie etwa in Köln und Frankfurt, dekorieren auch in der Stadt Muslime zum Fastenmonat. Welche Deko-Elemente es gibt, wo man sie kaufen kann und was sie bedeuten.

18.03.2024 , 16:00 Uhr

Festliche Beleuchtung zum Ramadan hängt über der Venloer Straße in Köln Ehrenfeld. Foto: dpa/Henning Kaiser

Von Elena Eggert