Prozessbeginn am Landgericht Bonn Zwei Männer sollen Überfall auf zwei Bonner Hotels inszeniert haben

In den frühen Morgenstunden des 5. Dezember 2022 standen zwei Mitarbeiter hinter der Rezeptionstheke des Motel One am Bonner Hauptbahnhof, als ein vorgeblicher Gast die Lobby betrat. Zügig ging er auf den Mann und die Frau an der Rezeption zu, zog vor der Theke ein Messer aus seiner Tasche und verlangte von der Rezeptionistin die Herausgabe des Kassenbestands. Die Hotelangestellte floh zu ihrem Kollegen, der dem Räuber insgesamt 5857 Euro aus der Kasse und aus einigen transparenten Umschlägen übergab, die in einem Regal unter der Theke lagerten.