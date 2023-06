Autofahrer missachtet die Vorfahrt: Motorradfahrer bei Unfall in Bonn-Ückesdorf schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall im Bonner Stadtteil Ückesdorf schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war gegen 17.30 Uhr aus Richtung Bonn in Richtung Röttgen auf der Reichsstraße unterwegs, als ein 51-jähriger Autofahrerfahrer mit Anhänger aus der Max-Braubach-Straße in die Reichsstraße abbog und dabei den Motorradfahrer offenbar übersah. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision.