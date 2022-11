Karneval in Bonn : Mottoschal mit roter Pappnaas

Bonn Die Bonner Karnevalisten haben auf der Filia Rheni den neuen Mottoschal vorgestellt und auch direkt verkauft. Ein buntes Kleidungsstück mit besonderem Kniff.

Jetzt, wo es langsam kühler wird, hat der Festausschuss Bonner Karneval gleich zweimal die Kurve gekriegt: Für seine Präsentation ging es erstens zum Saisonende noch mal exklusiv aufs Schiff, der „Filia Rheni“ mit Kapitän Clemens Schmitz, der es für die Jecken extra noch einmal aufgeschlossen hat. Und im Mittelpunkt stand dabei, zweitens, der neue Mottoschal, der pünktlich zum Sessionsstart am 11.11. in den Verkauf geht – schön breit und bunt bedruckt.

„Unser Motto ,Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche‘ wird auf besondere Weise auf dem Schal dargestellt. Und einen besonderen Kniff haben wir in diesem Jahr auch noch eingebaut,“ sagte Marlies Stockhorst, Präsidentin des Festausschusses Bonner Karneval. Dabei handelt es sich um einen roten Knubbel, eine Pappnaas, mit dem – durch ein Knopfloch geschoben – sich der Schal am Hals verschließen lässt.