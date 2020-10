Phoenix Reisen reagiert auf Corona-Krise : Bonner Reiseunternehmen verkauft Kult-Kreuzfahrtschiff MS Albatros

Bonn Das Kreuzfahrtschiff MS Albatros fährt seit fast 50 Jahren über die Weltmeere und genießt bei seinen Fans Kultstatus. Nicht zuletzt ist das Schiff bekannt aus TV-Serien wie „Verrückt nach Meer“. Nun hat das Bonner Unternehmen Phoenix Reisen es verkauft. Der neue Besitzer hat bereits Pläne für das Schiff.

Das Bonner Reiseunternehmen Phoenix Reisen hat das Kreuzfahrtschiff MS Albatros verkauft. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Phoenix Reisen reagiert damit nach eigenen Angaben auf die Folgen der Corona-Pandemie auf den Tourismus. Man habe sich „schweren Herzens entschieden“, die MS Albatros aus der Flotte in neue Hände zu geben. Der Geschäftsführung sei der Schritt nicht leicht gefallen. Man sei sich in Bonn bewusst, „dass viele Fans und Liebhaber des Schiffsklassikers von diesem Abschied überrascht sein werden“.