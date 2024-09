Kritik an herumliegenden Abfall in der Innenstadt Wie andere Städte den Müll im Vergleich zu Bonn bekämpfen

Durch weniger Müllbehälter zu weniger Verschmutzung: Diese Strategie hatte Bonnorange in Bad Godesberg verfolgt. Das Abfallunternehmen beschloss, 25 von 77 öffentlichen Mülleimern im Stadtbezirk zu entfernen, um so dem Problem von zu vollen Abfalleimern zu begegnen. Nun hat die Bezirksvertretung entschieden, dass diese wieder aufgehängt werden müssen. Doch was war die Idee von Bonnorange? „Der Abbau der Papierkörbe soll den Druck auf diejenigen erhöhen, die die abgebauten Papierkörbe regelmäßig mit der Befüllung mit Haus- und Gewerbemüll missbrauchen“, teilte Jérôme Lefèvre von Bonnorange mit.