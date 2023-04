Müllentsorgung in Bonn Kartonberge stapeln sich neben Altpapiercontainern

Ähnlich an einem Container-Stellplatz an den Marktwiesen in Pützchen: Hier haben Unbekannte in der vergangenen Woche auch Sperrmüll und Müllsäcke neben die Kartonstapel gestellt. „Gibt es zu wenig Standorte in Bonn? Müssten die Container häufiger geleert werden? Oder sollte sich jeder Nutzer an die eigene Nasse fassen und überlegen, was er tut?“, fragt sich die Bonnerin.