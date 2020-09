Haushohe Flammen : Mülltonnen brannten an der Bornheimer Straße in Bonn

An der Bornheimer Straße in Bonn brannten Müllcontainer. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Die Feuerwehr hat am frühen Morgen brennende Mülltonnen an der Bornheimer Straße in Bonn gelöscht. Die Flammen waren haushoch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Richard Bongartz und Ulrich Felsmann Redakteur Bonn/Hardtberg

Zahlreiche Anwohner haben der Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr mehrere brennende Mülltonnen an der Bornheimer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 standen vier Großcontainer mit jeweils 1100 Liter Müllvolumen vor Haus 24 in Flammen. Durch einen schnellen Löschangriffs konnten die Feuerwehrleute einen Übergriff des Brandes mit zeitweise haushohen Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Die Helfer kontrollierten und belüfteten das betroffene Gebäude.