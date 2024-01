Bonner Südstadt Mülltonnen brennen am Bonner Talweg

Eine andere Ursache für brennenden Müll sei laut dem Pressesprecher eine unsachgemäße Entsorgung von Elektroschrott. In den meisten elektronischen Geräten seien Batterien und Akkus verbaut, von denen eine erhöhte Brandgefahr ausgehte: „Wenn die Akkus zum Beispiel beschädigt sind oder in der Tonne mit Nässe in Berührung kommen, führt das schon mal zu einem Kurzschluss”, erklärt Lefèvre. „Der setzt dann schnell den restlichen Müll in der Tonne in Brand“, sagt der Pressesprecher.