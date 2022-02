Münsterplatz in Bonn : Kundgebung für mehr Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen

Lage in Omikron-Welle : So ist die Corona-Lage in Bonner Schulen und Kliniken Die Bonner Schulleiter loben das NRW-Schulministerium, das ihnen bei Personalengpässen nun mehr Spielraum in der Frage von Präsenz oder Distanzunterricht einräumt. Derweil entspannt sich offenbar die Corona-Lage in den Bonner Krankenhäusern.