50 Kinder in Quarantäne : Mitarbeiterin der Münsterschule in Bonn positiv auf Coronavirus getestet

Wieder ist eine Person an einer Bonner Schule positiv auf das Coronavirus Sars CoV 2 getestet worden. Bekannt wurde der Fall über einen Post auf Facebook. Stadtsprecherin Monika Hörig bestätigte die Angaben. Hörig zufolge handelt es sich um eine Mitarbeiterin in der Nachmittagsbetreuung der Münsterschule - eine offene Ganztagsgrundschule (OGS) in der Bonner City an der Straße Maarflach. Die Mitarbeiterin wohnt, so Hörig, im Rhein-Sieg-Kreis.