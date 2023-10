Immer donnerstags am Bonner Münster Neuer Gottesdienst verbindet Christen, Muslime und Juden im Gebet

Nach der musikalischen Einstimmung und dem Läuten einer Glocke folgt ein muslimischer und ein jüdischer Gebetsruf. Alles sei durch Gespräche entstanden, so die Initiatoren. Natürlich habe es viele Punkte gegeben, mit denen die jeweils anderen nicht ganz konform waren. „Wie fängt man einen Gottesdienst an? Das ist für Christen das Glockengeläut, für Muslime wie Juden der Ruf zum Gebet. Das macht man aber nur, wenn man zehn jüdische Leute hat“, so Boeckler. „Wir sind aber zunächst nicht davon ausgegangen, dass wir die beim gemeinsamen Gottesdienst haben werden. Was macht man also alternativ?“Die Antwort: Es sei ein multireligiöses Gebet gewählt worden, bei dem Jüdinnen und Juden das „Schma Jisrael“ rezitieren, eine Textkompositon aus drei Zitaten der Thora mit Lobsprüchen zu Beginn und am Ende.