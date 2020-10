Museum Koenig : Dinosaurier-Ausstellung wird am Samstag eröffnet

Bonn Dinosaurier faszinieren die Menschen immer noch. Nun wird eine Ausstellung mit riesigen Dinos im Museum Koenig eröffnet. Kooperationspartner ist eine Einrichtung in der Schweiz.

Viel größer geht's nimmer: Sauropoden und Langhalsdinosaurier maßen 40 Meter Länge und wogen 80 Tonnen. Es ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber immerhin 150 bis 160 Millionen Jahre lang bevölkerten sie die Erde. Im Museum Koenig ist ab Samstag eine Ausstellung zu sehen, die unter der Überschrift "Groß, größer, Dinosaurier Gigantismus-Forschung" Einblicke in diese lang zurückliegende Zeit gewährt. Kuratiert hat sie Martin Sander von der Universität Bonn. Das Museum Koenig zeigt bis Ende der Osterferien 2021 in Kooperation mit dem Sauriermuseum Aahtal bei Zürich vornehmlich Dinosaurierfunde aus Europa.

Die Ausstellung geht zurück bis zum Beginn des Gigantismus in der späten Trias-Zeit vor 220 Millionen Jahren, nämlich zum größten bekannten Plateosaurus-Skelett, das etwa acht Meter lang ist. Plateosaurus ist Vorfahre der Sauropoden, der an vielen Stellen in Mitteleuropa gefunden wurde. Der Raubdino Tyrannosaurus rex wird in der Bonner Ausstellung repräsentiert durch eine Kopie seines furchteinflößenden Schädels sowie durch den Abguss eines Skeletts des Jungtieres Tinker.