Fotowettbewerb im Museum Koenig : Hochzeitskranz der Streifenwanzen überzeugt die Jury

Bonn Können Wanzen attraktiv sein? Der Fotowettbewerb der Alexander-Koenig-Gesellschaft im Museum Koenig beweist es. Nicht nur das Gewinnerbild zum Thema Insekten überzeugt.

Das Foto zeigt gleich zwei Wanzenpaare in beinahe symmetrischer Anordnung beim Liebesakt. „Es ist eine außerordentlich attraktive Wanzenart, vielleicht die schönste, die wir haben“, lobt Zoologe Wolfgang Böhme die Insekten auf den rosafarbenen Knospen einer Wiesenblume. Ihr Vorkommen in hiesigen Regionen ist auf den Klimawandel zurückzuführen, denn ursprünglich ist das Insekt im Mittelmeerraum sowie im Nahen Osten beheimatet.

„Wir waren uns in der Jury einig, dass dies ein preiswürdiges Bild ist“, berichtet der Präsident der Alexander-Koenig-Gesellschaft, Helmut Stahl. „Was mich daran besonders fasziniert, ist das satte Grün im Hintergrund und die kontrastierenden Farben der Tiere.“ Fotograf Klaus M. Weber ist der AKG übrigens kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit hat er erfolgreich an den Fotowettbewerben des Museums teilgenommen.