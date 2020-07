Ausstellung in Bonn : Museum Koenig zeigt Zukunft der Arbeitswelt in Augmented Reality

Museum Koenig zeigt Zukunft der Arbeitswelt in Augmented Reality

Ausstellung in Bonn

Der 21-jährige Student Paul macht beim Zukunftswettbewerb am Fotoautomaten im Museum Koenig mit. Foto: Susanne Wächter

Bonn Das Museum Koenig lädt noch bis Sonntag zum Wettbewerb „futureworkchallenge“ ein. Besucher können sich auch in eine 3-D Welt versetzen lassen.

Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Dieser Frage können die Besucher des Museums Koenig noch bis Sonntag im Foyer nachgehen. Augmented-Reality nennt sich das Angebot, das vom Bundeswirtschaftsministerium für Bildung und Forschung unterstützt wird. Augmented Reality bedeutet, dass durch computergestützte Technik die Realitätswelten erweitert werden können. Klingt kompliziert, aber ist nichts anderes als eine Art 3-D-Welt, in die sich die Besucher des Museums hineinfotografieren. Dazu steht ihnen eine Fotobox zur Verfügung, die per Touchscreen bedient wird.

Paul wählt einen weiteren Hintergrund aus, er will Labor und Wald vermischen, das aber funktioniert nicht, wie ihm Dittrich erklärt. Paul sind Bäume wichtig. „Ohne Wald können wir Menschen nicht weiterleben“, sagt der junge Mann, der in Maastricht Psychologie studiert und in Bonn seine Eltern besucht. Dann entscheidet sich der Student für das Labor und die künstliche Intelligenz. „Wenn wir irgendwann die Natur zerstört haben, hilft uns vielleicht die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen dabei, die Forschung voranzutreiben, damit die Menschheit auch ohne Natur weiterleben kann“, erklärt er seine Wahl.