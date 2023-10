Sommerkonzerte Musik auf der Beueler Rathaustreppe soll fortgesetzt werden

Zimmer selbst ist Rockmusiker und mit seiner Band MoonDance auch in diesem Sommer auf der Rathaustreppe aufgetreten. Musikalisch hat er die Konzert-Reihe aber dennoch sehr breit aufgestellt, damit möglichst viele verschiedene Geschmäcker bedient werden. Besonders freute er sich in diesem Jahr über den Auftritt des jungen Beat Street Trios. Die 16 bis 18 Jahre alten Nachwuchsmusiker interpretierten Evergreens aus den 1960er und 1970er Jahren. Besonders gut kam auch der Auftritt der Old Sheep Streetband an, die irische Folkmusik präsentierte und das Publikum damit ganz schnell zum Tanzen brachte.