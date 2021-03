Baustelle in der Rabinstraße : Musiklehrer in Bonn ärgert sich über fehlende Umleitung

Bonn Kunden der Musikakademie finden den Weg nicht mehr, nachdem die Rabinstraße gesperrt wurde. Die Stadt verweist auf einen Informationsbrief an Anwohner und Gewerbetreibende.

Komplizierte Umleitung

Derlei Schilder sind allerdings nicht zu finden und auch nicht geplant. „Es ist keine Umleitung ausgeschildert, da die Stadt den einzigen Gewerbetreibenden in der Noeggerathstraße persönlich kontaktiert hat und alle Anwohnerinnen und Anwohner per Anliegerinfo im Briefkasten informiert wurden“, teilte Kristina Buchmiller aus dem Presseamt mit. Stevens sagt, nach seiner Beschwerde habe ihn ein städtischer Mitarbeiter angerufen und erläutert, es sei zu kompliziert, ordnungsgemäß auf die kürzeste Umleitung über den etwas verschlungenen und nicht einfach zu findenden Florentiusgraben hinzuweisen, der auf die Thomas-Mann-Straße führt und von dort in die Noeggerathstraße. Es bestünde eben die Gefahr, dass auch Schwerlaster in die enge Straße führen. Ein Verbotsschild für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen sei wiederum ein Problem, weil über den Florentiusgraben ein Teil des Lieferverkehrs für das Einkaufs- und Sparkassenhaus am Friedensplatz abgewickelt werde.

Den Brief hat Stevens, aber nicht damit gerechnet, dass es keine ausgeschilderte Umleitung gebe. Ihm wird nichts anderes übrig bleiben, als die „geschäftsschädigende“ Verkehrsführung, wie er sie nennt, auf seiner Internetseite all denjenigen verständlich zu erläutern, die mit dem Auto zu ihm kommen wollen. Statt der Fahrt über den Florentiusgraben bleibt als weitere Alternative die Umfahrung des gesamten Cityrings hinter dem Rathaus und am Hauptbahnhof vorbei. Über die mit der Sperrung verbundenen Umleitungen und „fehlendes Fingerspitzengefühl“ hat sich bereits der Einzelhandelsvorsitzende Jannis Vassiliou öffentlich geärgert. Das Parkhaus an der Rabinstraße sei dadurch aus nördlicher Richtung nicht erreichbar. „Aufgrund des nicht gewährleisteten Abflusses der Fahrzeuge im öffentlichen Raum droht in der Markt- und Münsterplatzgarage ein Rückstau bis in die Garagen, ein Zustand, den man aus dem Jahr 2019 bereits kennt“, so Vassiliou. Das sei gerade jetzt unpassend, wo die Geschäfte wieder öffnen dürften.