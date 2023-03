Freude am Spiel ohne Hierarchien : Musiklehrerin unterrichtet in Bonn irische Musik und ein Lebensgefühl

Sabrina Palm ist Expertin für irische Musik und spielt mit den Musikern von Ed Sheeran. Foto: Benjamin Westhoff

Serie Endenich Sabrina Palm unterrichtet in Bonn traditionelle irische Musik – sogar mit einem Diplom aus Dublin. In ihre Kurse kommen Menschen, die keine Lust auf Klassik haben. Für ein neues Album spielt die 41-Jährige auch mit Musikern von Popstar Ed Sheeran.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Zwei, drei Takte genügen, und die Illusion ist perfekt. Draußen pfeift ein eisiger Küstenwind. Drinnen, irgendwo in einem Pub zwischen dem Ring of Kerry und den Klippen von Moher, spielt Musik. In der Hand ein Glas mit frisch gezapftem Black Stuff. Typisch irisch eben. Doch ganz so weit muss man eigentlich nicht reisen, um sich von der Fiddle-Musik verzaubern zu lassen. „Gerade hier in Endenich begegnet man der traditionellen irischen Musik an vielen Stellen“, sagt Sabrina Palm. Sie muss es wissen. Schließlich hat die 41-jährige Bonnerin als erste und bisher einzige Deutsche die Prüfung zur Lehrerin für traditionelle Musik (TTCT) in der irischen Hauptstadt Dublin bestanden.

„In Endenich hat das Dudeln im Rudel Tradition“, sagt die Musikerin, die europaweit längst eine wichtige Säule der irischen Musikszene ist, und lacht. Eine Leidenschaft, die sie gerne mit anderen teilt. Ob bei Sessions in den Lokalen rechts und links der Frongasse, bei ihren Auftritten mit verschiedenen Bands im In- und Ausland oder beim Unterricht in der Bonner Musikschule – die Fiddle, ihre Geige, ist ihre ständige Begleiterin.

Begonnen hat alles mit einer klassischen Geigenausbildung. Schnell probierte Sabrina Palm verschiedenen Stilrichtungen aus und ging für einige Monate nach Irland. Dort besuchte sie Workshops bei anerkannten Fiddle-Meistern wie Martin Hayes, Vincent Griffin und Seamus Creagh.

Heute bringt Sabrina Palm die druckvolle Bogenführung ihren Schülern an der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule sowie den Teilnehmern ihrer Workshops bei. „Es ist mir wichtig, dass Kinder ihre Freude für die Musik entdecken, ein ganz besonderes Rhythmusgefühl entwickeln und Spaß am gemeinsamen Musikzieren haben“, sagt sie. Meist kommen diejenigen zu ihr, die zwar Geige spielen möchten, aber keine Lust auf Klassik haben. „Es gibt beim Fiddeln keine Hierarchien wie in einem Orchester. Die Kinder lernen von Anfang an, dass sie immer ein gleichwertiger Teil des Ganzen sind.“ Wagt etwas, probiert etwas aus, fordert sie ihre Schüler immer wieder auf, die nicht immer Kinder sind. Ihre Workshops sind bei Erwachsenen ebenfalls sehr beliebt.

Bonner Profimusikerin arbeitete auch als Redakteurin

Geboren wurde Sabrina Palm in Bonn. Allerdings zog die Familie schon kurze Zeit später nach Wesseling. Mit dem Abitur in der Tasche kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. Zwar spielte Musik schon immer eine große Rolle in ihrem Leben, trotzdem wollte sie sich breiter aufstellen. Sie schrieb sich an der Bonner Uni für Musikwissenschaft, Betriebswirtschaft sowie Kommunikationsforschung ein. „Mein Traum war es schon immer Profimusikerin zu werden, aber ich wollte mich nicht einseitig festlegen.“ Daher arbeitete sie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sowie als Redakteurin bei Phoenix. „Doch ohne Musik geht es nicht“, sagt sie.

Bonn ist längst (wieder) ihre Heimat. Das liege jedoch nicht nur an der besonderen Musikszene, sondern auch an der Atmosphäre in der Stadt. „Ich kann hier alles mit dem Rad erledigen. Und das Fahrradfahren ist zum Glück sicherer geworden“, sagt sie. Auf der Viktoriabrücke oder am Bertha-von-Suttner-Platz fühlt sie sich nun viel sicherer. Wichtig ist ihr, sich nicht nur klimaneutral in Bonn zu bewegen, sondern sich auch nachhaltig zu ernähren. „Ich koche leidenschaftlich gerne. Allerdings nur regional und saisonal“, betont sie. Nur hin und wieder weicht sie dafür von den eigenen Prinzipien ein wenig ab. „Wenn ich asiatisch koche, muss ich schon mal etwas kaufen, was nicht auf den Feldern in der Umgebung gewachsen ist.“

Schritt für Schritt erwacht die internationale Kulturszene derzeit aus der langen Pandemiepause. „So langsam geht es wieder los“, freut sich die Musikerin, auch wenn das europäische Kulturleben noch lange nicht auf dem Vor-Corona-Niveau stattfindet. „Aber es läuft allmählich wieder an“, sagt sie und hofft, dass sie wieder mit ihren Bands reisen und Konzerte geben kann. Die letzten Jahre hätten gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte sind und wie eintönig das Leben ist, wenn diese Kontakte fehlen. „Und wir haben alle gespürt, wie wichtig die Musik ist“, sagt Sabrina Palm. So wie an den tollen Tagen. „Im Karneval haben wir erlebt, wie sehr die Menschen das gemeinsame Feiern vermisst haben. Besonders die Musik verbindet und führt Menschen zusammen. Der Karneval lebt ebenfalls von der Musik“, sagt die Rheinländerin, die natürlich ganz jeck in Endenich unterwegs war.

Album mit Musikern von Ed Sheeran und Mark Knopfler

Für die Zukunft wünscht sich Sabrina Palm, die mittlerweile auch Gälisch lernt, dass sie mit ihrer Leidenschaft für irische Musik noch mehr Menschen begeistern kann. „Ich möchte das machen, was mir Freude macht. Und das ist genau das, was ich derzeit mache“, sagt sie und freut sich auf die nächste Session in Endenich.

Sie gehört zum Trio „Palm Bay Frost“, das Anfang März ein Album veröffentlicht, auf dem auch Musiker der Bands von Mark Knopfler und Ed Sheeran spielen. Zusätzlich erscheint eine Notenedition mit den selbst-komponierten Stücken. Präsentiert werden Album und Notenedition am 12. März beim Fiddle Festival in der Harmonie.