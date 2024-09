Nach Gerichtsurteil Bonner Musikschule will voll auf Festangestellte setzen

Das Herrenberg-Urteil des Bundessozialgerichts wird sich auch auf die Bonner Ludwig-van-Beethoven-Musikschule auswirken. Das Kulturamt hat einen Vorschlag ausgearbeitet, der zunächst im Kulturausschuss auf der Tagesordnung steht. Wie die Stadt ausführt, sind an der Musikschule 38 freiberufliche Honorarkräfte tätig, die an den fünf Zweigstellen in den Stadtbezirken Musikunterricht in einem Umfang von 270 Stunden pro Woche geben. Das macht etwa zwölf Prozent des Gesamtunterrichts aus.