Mögliche Probleme Wochenlanger Unterrichtsausfall an der Musikschule in Bonn?

In der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule soll in jüngster Vergangenheit der Unterricht zum Teil über Wochen ausgefallen sein. Grund dafür sollen Langzeitausfälle durch Krankheit sein. Nach GA-Informationen sollen sich Eltern deshalb gegenüber der Musikschule beschwert haben. Sie bemängeln, dass der Unterricht zum Teil wochenlang oder länger ausgefallen sei. Zudem soll es an der Musikschule kein fächerübergreifendes einheitliches System geben, wie die Vertretung geregelt werde. Demnach würden sich bei Ausfällen in manchen Musikfächern schnell Vertretungskräfte finden, in anderen Fächern gestalte sich das hingegen schwierig. Auch ein Mitarbeiter der Musikschule soll Kritik gegenüber seinem Arbeitgeber geäußert haben.