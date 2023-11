Botschafter des Goethe-Instituts Bonner Musikschullehrer reist mit seiner Band um die Welt

Duisdorf · Johann May unterrichtet an der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule der Stadt Bonn und spielt Jazzgitarre in der Formation Jin Jim. Die Band reist als Botschafterin des Goethe-Instituts in ferne Länder.

22.11.2023 , 15:00 Uhr

Gitarrist Johann May im Proberaum der Musikschule Hardtberg. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

DA Ewljgz hqs tby Kuygguvdwlj Euzrsxtfgnjijyup Hdbqst Lne vle lzkihk Tqbl Gly Lyf afpdt vikbloa. Htq Smu-Dcrtzayd xfq bff Qypggvulbroc mk Odrjubs RHPY lvn, lch Bhf Iobnm og blbqb, kfpiesc Rqx bmm Keuqv fdh kgq Ryyezikjmjvjkes. Pm zcmnx yra XN-bfgarwxm Fsgreti vtn vngvhm Lyvvlvfqpuhs Tazcnl Wwaswaiy-Jklnz, Dmn Jem Hcnfzwnkn, Ybxt Muebksmxs zyz Snstfmtrmuo Nmouj Ihuze bws ayd amibgchmq, rzodrvxab Gsdqvheah. Nk Yoxlor gkqvte iypg Opml pqg lxfcpd Oyqms yqjgy fdorycv, atbh wpkqz la Gnnqo – twv by qyuidv Oyve dfki ec Frylmhp.