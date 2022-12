So wachsen unsere Weihnachtsgewürze : Muskaternte fehlt dem Bonner Nutzpflanzengarten noch

Kustodin Cornelia Löhne unter Zitruspflanzen. Die Zitronat-Zitrone wird für Stollen verwendet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Weihnachtliche Gewürze bringen die Aromen des Orients in unsere Küche. Was so intensiv schmeckt, wächst zum Teil recht unspektakulär. Warum Männerüberschuss die Muskaternte verhindert und Bourbonvanille so teuer ist, verrät das Team der Botanischen Gärten der Uni Bonn.