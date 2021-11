Prozess am Landgericht : Mutmaßliche Hintermänner eines Online-Betrugs auf der Anklagebank

Bonn Nachdem ein Strohmann bereits vor vier Jahren verurteilt worden war, stehen nun die mutmaßlichen Hintermänner in einem Betrugsfall vor Gericht. Sie sollen versucht haben, die Unachtsamkeit von Unternehmern auszunutzen.

Behördenschreiben verströmen ja oft einen ganz eigenen Charme: Genau wie die Schreiben des „Zentralen Gewerberegisters zur Erfassung und Registrierung inklusive Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“, die vielen Unternehmern in ganz Deutschland zwischen September 2014 und Mai 2016 ins Haus flatterten. Die Briefe stammten allerdings nicht von einer staatlichen Stelle, sondern von einem Bonner Unternehmen, das Einträge in einem der Öffentlichkeit weitgehend verborgen gebliebenem Online-Verzeichnis verkaufte - zum stolzen Preis von 398,88 Euro pro Jahr.

Die Masche ist mittlerweile in der Öffentlichkeit nicht mehr ganz unbekannt: Mit den offiziell anmutenden Schreiben versuchen die Absender regelmäßig die Unachtsamkeit der Empfänger auszunutzen. Auch bei den in Bonn verhandelten Briefen prangte entweder ein an die Flagge der EU erinnerndes Sternenlogo auf dem Briefkopf oder ein Adler, der eher dem doppelköpfigen albanischen Wappentier ähnelte als dem deutschen Bundesadler. Um das zu bemerken, musste man allerdings schon etwas genauer hinsehen und auch nur dann hätte man entdecken können, dass man mit der Antwort unter der „gebührenfreien Faxnummer“ ein teures, zweijähriges Abonnement für einen Eintrag in einem weitgehend nutzlosen Verzeichnis abschloss.