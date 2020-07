Polizei Bonn fahndet nach Tatverdächtigem : Mutmaßlicher Ladendieb bedrohte auf der Flucht Verfolger mit Messer

Bonn Einem mutmaßlichen Dieb ist nach der Tat die Flucht in der Bonner City gelungen, nachdem er seinem Verfolger mit einem gezückten Messer bedrohte. Die Polizei fahndet nun nach Tatverdächtigen.

Die Polizei Bonn sucht nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Der Tatverdächtigen soll laut Polizeiangaben bereits am 30. Mai in einem Kaufhaus in der Poststraße in der Bonner Innenstadt Parfum gestohlen haben. Als er am Ausgang vom Kaufhauspersonal angesprochen wurde, flüchtete der verdächtige Mann nach draußen.