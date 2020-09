33-Jähriger vorläufig festgenommen : Mutmaßlicher Ladendieb beißt Supermarkt-Mitarbeiter in den Arm

Bonn Ein Mitarbeiter eines Supermarktes auf der Endenicher Straße ist am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Ein 33-Jähriger biss ihm in den Arm, nachdem der Mitarbeiter ihn beim Stehlen erwischte.

In einem Supermarkt auf der Endenicher Straße hat ein Ladendieb einem Mitarbeiter am Donnerstagabend in den Arm gebissen. Gegen 21 Uhr beobachtete der Mitarbeiter, wie der 33-jährige Mann eine Flasche Schnaps und eine Tafel Schokolade in seinem Rucksack verstaute und mit einer Flasche Cola in der Hand zur Kasse ging. Als er dort nur die Cola-Flasche bezahlte, sprach der Mitarbeiter den Mann an und bat ihn, mit in die Büroräume des Supermarktes zu kommen.