Prozessauftakt in Bonn : Mutmaßlicher Täter kann sich an 106 Messerstiche nicht erinnern

Bonn Vor dem Bonner Landgericht muss sich ein Elektriker verantworten, weil er in Beuel einen Mitbewohner mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben soll. Doch daran kann er sich nicht erinnern.

„Statt eines Taxis kam dann die Polizei.“ Trocken und sachlich beschrieb der Angeklagte am Donnerstag seine Erinnerung an den Tattag. Dem 40-Jährigen wird zur Last gelegt, einen vorübergehenden Mitbewohner am 24. März mit 106 Messerstichen umgebracht zu haben. Daran, so gab der Elektriker zum Prozessauftakt an, habe er aber keine Erinnerung. Er wisse lediglich, dass er am Morgen noch mit seinem 32-jährigen Gast, dem er einige Wochen zuvor Unterschlupf in seiner Wohnung gewährt hatte, alkoholische Getränke eingekauft habe.