Schwere Misshandlungen : Mutter schüttelt ihr Neugeborenes bis zur Bewusstlosigkeit

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Überraschende Wende im Bonner Prozess um einen misshandelten Säugling. 27-Jährige räumt weitere Gewalttaten ein: „Mir sind die Sicherungen durchgebrannt“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Schödel

Die junge Frau mit dem blonden Pferdeschwanz hatte am ersten Prozesstag alle reingelegt: Nicht nur dem Gericht hat die 27-jährige Mutter von drei Kindern eine manipulierte Lügengeschichte präsentiert, sondern auch ihrer Verteidigerin. Nicht zuletzt hatte sie ihre beste Freundin dazu gebracht, ihr Lügenkonstrukt um die Misshandlung ihrer neugeborenen Tochter noch mit weiteren Unwahrheiten zu zementieren. Aber mit der verabredeten Falschaussage hat sich die Angeklagte selbst reingelegt. Denn die 3. Große Strafkammer wurde bei den ausweichenden Antworten der Zeugin stutzig und die Staatsanwältin beschlagnahmte das Handy der 42-Jährigen. Nach Sichtung des Chatverkehrs der beiden Freundinnen wurde die 27-Jährige noch am Freitagnachmittag in U-Haft genommen. Wegen Verdunklungs-, aber auch Fluchtgefahr, wie die Kammervorsitzende Claudia Gelber am Dienstag mitteilte.

Sprachnachrichten werden der Angeklagten zum Verhängnis

Lesen Sie auch Prozess in Bonn : Mutter soll Neugeborenem mehrere Knochenbrüche zugefügt haben

Denn in dem Chatverkehr, der am Dienstag laut abgespielt wurde, plauderten die beiden Frauen fröhlich, wie sie das Gericht täuschen wollten, welche Formulierungen die Freundin nehmen sollte, was sie verschweigen und was dazu dichten sollte. „Alles ist erstunken und erlogen, was wir erzählen“, so die 27-Jährige im Chat. Dabei sollte vertuscht werden, in welchem Ausmaß die Angeklagte überfordert war und ihre kleine Tochter misshandelt hat. Stattdessen sollte das Bild einer besonders liebevollen Mutter gezeichnet werden.

Am ersten Prozesstag hatte die 27-Jährige, die sich wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung sowie Misshandlung einer Schutzbefohlenen verantworten muss, zwar das minutenlange Schütteln des Kindes eingeräumt, aber weitere Gewalteinwirkungen weit von sich gewiesen. Nach Entdeckung der abgekarteten Falschaussage – die die Freundin zudem den Job im öffentlichen Dienst kosten könnte – ließ die Kammervorsitzende am Dienstag nicht mehr locker: „Was ist wirklich geschehen? Raus mit der Sprache!“

Dann sei ihr „die Sicherung durchgebrannt“

Zögernd räumte die Angeklagte weitere grausame Gewalttaten ein. Als Alleinerziehende mit zwei kleinen Kindern, zwei Hunden und zwei Katzen, so erzählte sie, habe sich bei ihr „die Wut aufgestaut“. Keine Sekunde habe sie alleine sein können, „nicht mehr rausgehen, nicht mal mehr duschen“. Da sei ihr das erste Mal „die Sicherung durchgebrannt“: Mit einem roten Auto aus Metall (so groß wie ein Fußball), einem Spielzeug ihres Sohnes, habe sie mit voller Wucht ins Gesicht des Mädchens geschlagen, das keine acht Tage alt war. „Von diesem Tag an hat es nur noch geweint.“ Aber sie habe gedacht, es sei „nichts Großartiges passiert“; gesehen habe sie ja nur ein paar Kratzer. Dennoch, so räumte sie ein, habe sie von da an „nur Angst gehabt, dass das rauskommt“.

In den nächsten fünf Tagen spitzte sich die Situation weiter zu. Bei einem Schwindelanfall fällt ihr die Tochter aus dem Arm und stürzt mit dem Kopf auf einen Glastisch, und einen Tag später – gesteht sie erstmals – habe sie irgendwann den Kopf des schreienden Kindes genommen und ihn gegen die Kante eines Türrahmens geschlagen. Schließlich verliert sie endgültig die Kontrolle und schüttelt das Kind in die Bewusstlosigkeit.

Als die Mutter das Baby zur Ärztin bringt, bestand bereits akute Lebensgefahr

Die Rechtsmedizinerin berichtete im Prozess, dass sie in ihrer Karriere noch nie eine so massive Gewalteinwirkung bei einem Säugling erlebt habe: Diagnostiziert wurden zwei Schädelbrüche, zahlreiche Hämatome sowie weitere Brüche der Schienbeine und des linken Oberarms. Das Schütteln hatte zudem zum Hirntrauma geführt. Als die angeklagte Mutter am 21. Februar 2019 schließlich zur Kinderärztin ging – weil es zu Weinen aufgehört hatte und nicht mehr reagierte – bestand bereits akute Lebensgefahr.