Ausstellung im Haus der Natur auf der Bonner Waldau Mystische Lebewesen wie von einem anderen Stern

Auf dunklem Grund neigen zwei mystische Gestalten ihr Haupt gen Boden. Die Szenerie scheint fernab unserer Wirklichkeit: Verwunschene Beleuchtung und ein schleimig-glänzender Grund. Der Titel des Fotos lautet „Weltschmerz“. Doch wenn die Fotos in der Ausstellung „Schattenwelten“ von Künstler David Cornette auch wirken wie aus einem anderen Universum oder unserer Fantasie entsprungen, so sind es in Wirklichkeit Phänomene unserer Erde: Sie zeigen Schleimpilze.