Neue Coronafälle : Stadt Bonn schließt Kita in Graurheindorf

Stadt Bonn schließt Kita in Graurheindorf

Die Kita An der Rheindorfer Burg. (Archivbild) Foto: Stefan Knopp

Bonn Die Stadt Bonn hat alle 21 Erzieher sowie die 119 Kinder der fünfgruppigen städtischen Kita An der Rheindorfer Burg bis 9. Oktober unter Quarantäne gestellt. Auch an einer weiteren Kita meldet die Stadt einen neuen Corona-Fall.

Die Eltern der Graurheindorfer Kita seien durch ein Schreiben des Gesundheitsamtes informiert worden, heißt es. Alle Kinder seien im Laufe des Donnerstagvormittags von ihren Eltern abgeholt worden. Zwei Personen in der Kita sind positiv getestet worden, seit Dienstag lag das Ergebnis vor. Auch an der Kita Domhofstraße meldet die Stadt einen neuen Corona-Fall. Wie viele Kinder und Erzieher dort in Quarantäne mussten, war nicht zu erfahren.