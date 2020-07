Karussells und Süßigkeitenstände : Familienkirmes lockt seit Freitagmorgen in die Innenstadt von Bonn

Familienkirmes lockt seit Freitagmorgen in die Innenstadt von Bonn

Hier geht’s rund: Die Karussells drehen sic in den nächsten Wochen in der Fußgängerzone. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit Freitagmorgen drehen sich Kinderkarussells an verschiedenen Standorten in der Bonner Innenstadt. Während die Kleinen ihren Spaß haben, sollen die Schausteller zumindest ein wenig für den Ausfall von Pützchens Markt entschädigt werden.

Mit großen Augen schaut der dreijährige Arvid auf das bunte Kinderkarussell, das auf dem Münsterplatz steht. Runde um Runde drehen die Gondeln, aus den Boxen tönt Musik. Arvid ist noch nie Karussell gefahren und schaut kritisch. Doch die anderen Kinder haben Spaß, sie lachen und winken freudig ihren Eltern zu. Der Junge nimmt allen Mut zusammen, kauft mit seiner Mutter einen Fahrchip, setzt sich in das leuchtend rote Feuerwehrauto und genießt seine erste Fahrt.

Seit Freitagmorgen sind in der Innenstadt an mehrere Standorten Kinderkarussells, Essens- und Süßigkeitenstände aufgebaut. Die kleine Familienkirmes soll als Ausgleich für die vielen wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Jahrmärkte dienen. Sieben Monate lang durften Schausteller nicht arbeiten und haben kein Geld verdient. „Das hier ist ein Hoffnungsschimmer“, sagt Schausteller Aaron Wolter. Die Veranstaltung sei bei Weitem kein Ersatz für eine Großkirmes wie Pützchens Markt. „Zu einer Kirmes gehören für mich bunte Lichter, eine laute Geräuschkulisse und Menschenmassen“, so Wolter.