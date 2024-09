Fahndungen Nach diesen Straftätern sucht die Polizei in Bonn und der Region

Schwerer Raub: Zwei Männer haben am Morgen des 30. Juni in Tannenbusch einen 70-jährigen Mann angegriffen und ausgeraubt. Gegen 8.40 Uhr verließ der Senior eine Spielhalle in Tannenbusch. Dort soll er von einem Mann zu Boden geworfen worden sein. Laut Opfer trug der Täter ein Messer bei sich. Ein zweiter Mann soll daraufhin die Tasche des 70-Jährigen gegriffen haben, in der sich unter anderem ein Laptop befand. Die beiden Täter flüchteten daraufhin über den Parkplatz der Spielhalle in Richtung Hohe Straße. Ihr Opfer wurde leicht verletzt.