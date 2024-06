Ärger um vertraulichen Bericht Nach Fehler bei Straßengebühren drohen Stadt Bonn massenhaft Widersprüche

Die Empörung über den aktuellen vertraulichen Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) zum Kassen- und Steueramt der Stadt Bonn ist Dirk Vianden auch am Telefon noch deutlich anzumerken. In dem Bericht hält das RPA fest, dass bei Stichproben eine zu hohe Fehlerquote bei den Gebühren für Straßenreinigungen in Bonn festgestellt worden sei. „Das ist ungeheuerlich“, so der Vorsitzende der Eigentümergemeinschaft Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg am Mittwoch. Erzürnt ist Vianden auch darüber, dass er von dem Missstand bisher nur aus einem Bericht des GA von Montag erfahren hat. Kritik hagelt es auch aus den Reihen des Mieterbunds und der Stadtratsfraktionen.