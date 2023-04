Haushaltsmisere Personalrat: Stadt Bonn soll Umsetzung des Klimaplans strecken

Diese Begründung habe in den letzten Tagen in seinem Kopf für Verwirrung gesorgt, sagte Dröttboom. „Ich muss ehrlich sagen: Das hat uns sehr gewundert.“ Denn bereits im September auf der Personalversammlung der Stadt habe die Personalvertretung vor fast 1000 Mitarbeitern darauf hingewiesen, dass der von der Stadtkämmerin im Doppelhaushalt eingepreiste Ansatz von einem Prozent für Tariferhöhungen keinesfalls reichen werde. „Bei einer Inflationsrate von rund zehn Prozent im Herbst 2022 und bei den ersten Tarifabschlüssen in anderen Branchen, die sich alle zwischen vier und fünf Prozent und zusätzlichen steuerfreien Inflationsausgleichszahlungen bewegten, hätte dieser Ansatz entsprechend angepasst werden müssen“, betonte er. In den Wirtschaftsplänen in Tochterunternehmen im Konzern der Stadt Bonn seien entsprechende Tarifsteigerungen von fünf Prozent bereits jährlich eingespeist. „Das reicht zwar auch nicht in Gänze, aber immerhin.“