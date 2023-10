Auto landet in Vorgarten 54-Jähriger schwebte nach Unfall in Tannenbusch in Lebensgefahr

Bonn · Im Bonner Stadtteil Tannenbusch ist ein Auto in der Nacht auf Donnerstag bei regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Der 54-jährige Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

19.10.2023, 13:28 Uhr

In Tannenbusch ist ein 54-Jähriger von der regennassen Fahrbahn abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Foto: dpa/Alexander Franz





Von Chantal Dötsch