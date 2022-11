Bündelsammlung ab Januar gestrichen : Nachfrage nach Papiertonnen in Bonn steigt deutlich

Müllabfuhr in Bonn : 8000 Häuser in Bonn haben keine Papiertonnen Die Entscheidung von Bonnorange, Papier und Pappe neben den blauen Tonnen nicht mehr mitzunehmen, sorgt weiterhin für Diskussionen und Reaktionen. In den öffentlichen Papiercontainern ist laut dem Unternehmen noch genug Platz.