Vorverkauf startet Anfang April Hohe Nachfrage nach dem Deutschlandticket

Verkaufsstart Anfang April und nutzbar ab dem ersten Mai: Das lang ersehnte Deutschlandticket oder auch 49-Euro Ticket, mit dem die Nutzung des ÖPNV in Deutschland leichter werden soll, kommt. Und nicht nur das, auch die Job - und Semestertickets werden günstiger. In Bonn und der Region ist die Nachfrage hoch, die Verkehrsbetriebe verzeichnen schon Vorbestellungen, so etwa in Köln. Dort seien aktuell rund 1.500 Vorbestellungen eingegangen, sagt der Sprecher der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), Stephan Anemüller. „Die Stammkunden mit einem Abo, das bisher über 49,- Euro kostet und nicht Jobticket oder Semesterticket ist, werden automatisch umgestellt, können aber widersprechen“, erklärt er. Das seien bisher etwa fünf Prozent der Kunden. Weil der Verkauferst am dritten April beginnt und das Ticket aller Voraussicht nach ab dem ersten Mai gilt, ließen sich einige Kunden noch Zeit mit dem Kauf. „Da denken sich viele Kunden, dass sie noch viel Zeit haben, was ja eigentlich auch stimmt“, so Anemüller.