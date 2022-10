Energiemesse Bonn auf dem Münsterplatz : Nachfrage nach Photovoltaik wächst auch in Bonn

Bonn Die aktuell steigenden Strompreise haben die Nachfrage nach Photovoltaik in die Höhe getrieben - auch in Bonn. Doch ist jedes Haus überhaupt dafür geeignet und wie sieht es mit den Anschaffungskosten aus? Wir haben bei Energieberater Markus Dosch auf der Energiemesse auf dem Münsterplatz nachgefragt.

Wegen steigenden Strompreisen schauen immer mehr Verbraucher auf regenerative Energiequellen. Besonders gefragt sind Photovoltaikanlagen, die sich auch in Bonn auf vielen Dächern finden lassen. „In erster Linie sind es Eigentümer von Einfamilienhäusern, die sich für eine eigene Photovoltaikanlage interessieren“, sagt Markus Dosch von den Bonner Stadtwerken (SWB). Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von Lichtenergie, meist aus Sonnenlicht, mittels Solarzellen in elektrische Energie. Solaranlagen erzeugen hingegen Wärme, die unterstützend für Heizungen oder für die Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Der Strom von Photovoltaik ist im Haushalt universell einsetzbar: So lassen sich Haushaltsgeräte und auch das Elektroauto mit dem Strom vom eigenen Dach betreiben.

Einfacher ist hingegen die Montage auf Schrägdächern mit gängigen Pfannensystemen. „Ein modernes Haus erfüllt mit seiner Dachkonstruktion in der Regel alle Voraussetzungen, um eine Anlage installieren zu können“, so der 56-Jährige. Alte Dächer aus den 50er oder 60er Jahren sollten hingegen auf Tragfähigkeit geprüft werden. Selbiges gilt für Immobilien aus der Gründerzeit. Steht ein Haus unter Denkmalschutz, rät Dosch, dass sich der Verbraucher zuvor mit der unteren Denkmalschutzbehörde auseinandersetzt.

Die aktuell steigenden Strompreise haben die Nachfrage nach Photovoltaik in diesem Jahr in die Höhe getrieben. „Hinzu kommen aber auch viele Interessenten, die das der Umwelt zuliebe machen wollen“, weiß Dosch. In den vergangenen Jahren sind die Anlagen deutlich treuerer geworden. Bis zu 20 Prozent sollen die Preise gestiegen sein. Der Krieg in der Ukraine und auch der Fachkräftemangel tragen an der Preiskurve ihren Anteil. Weiterer Kostenfaktor sind Materialengpässe.