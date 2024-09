Bonner SGD-Tage gestartet Nachhaltige Entwicklung greifbar machen

Bonn · Am Freitag wurden die diesjährigen Bonner SDG-Tage mit einem interaktiven Programm eröffnet. Ein Schülerprojekt informierte über nachhaltige Ernährung. Was hinter den SDG steckt und was es dazu in Bonn noch zu erleben gibt.

20.09.2024 , 17:30 Uhr

Um nachhaltige Ernährung geht es in einem Schulprojekt, das am Freitag die SDG-Tage in Bonn einläutete. Foto: Meike Böschemeyer





Von Niklas Schweitzer