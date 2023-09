Festival auf dem Bonner Münsterplatz Für Nachhaltigkeit gerne mehr Geld ausgeben

Der Familienbetrieb bietet in seiner Boutique in der City seit 2016 nachhaltige Mode an. Filialleiterin Sonja Radeck und ihr Team freuen sich besonders darüber, dass sie immer mehr Stammkunden in ihrem Geschäft begrüßen. „Die Bonner schätzen die intensive und gute Kundenberatung“, so Philipp Maas. Zur gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens zähle auch die Unterstützung von sozialen Projekten. Dazu gehöre beispielsweise eine Kooperation mit Bauern in Indien, um sie für den Anbau von Biobaumwolle zu gewinnen.