Nachrichten per SMS oder Mail : Wie die Stadt Bonn künftig Corona-Infizierte erfassen will

Wie die Stadt Bonn künftig Corona-Infizierte erfassen will

Nachrichten per SMS oder Mail

Bonn Die Stadt stellt am Montag, 21. März, ihr System zur Erfassung von Corona-Infizierten um. Dabei sollen positiv Getestete per SMS oder Mail angeschrieben werden. Wir erklären das genaue Vorgehen.

Um die Erfassung von Bonnern mit positivem Schnelltest oder PCR-Test zu erleichtern, führt die Stadt am Montag, 21. März, eine neue Software zur Datenerhebung ein: Ciss – Covid IT Solutions for Sormas.