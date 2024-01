Nachhilfe von Ehrenamtlichen Bonner Ingenieur ist „Mathe-Pate“ in Tannenbusch

Für Mohrs, an der Carl-Schurz-Schule längst als der „Mathematik-Pate“ bekannt, ist es das Allerwichtigste, den Schülern Spaß am Rechnen und dem Spiel mit Zahlen zu vermitteln sowie Ängste vor dem Lernstoff abzubauen. Dazu bringt er einen kleinen Koffer mit, in dem sich verschiedene Übungsmaterialien befinden – vom Abakus über einen Zahlenstrahl aus Papier bis hin zum Würfel: „Alles, was visualisieren kann, ist hilfreich“, sagt Mohrs, der schon immer eine Affinität zu Mathematik hatte und bereits mit 16 Jahren als Schüler Mathenachhilfe gab. Dass seine kleinen Nachhilfestunden bei den Kindern so beliebt sind und auf so fruchtbaren Boden fallen, hätte er anfangs selbst nicht erwartet. „Die Kinder geben einem viel zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Freude um mich herum gibt“, sagt Mohrs. Manche Kinder hat er über mehrere Schuljahre betreut. Sie sind ihm sehr ans Herz gewachsen: „Nachdem sie die Grundschule verlassen haben, frage ich mich oft, was sie jetzt wohl machen und ob sie wohl den Matheunterricht jetzt erfolgreich meistern?“, sagt Mohrs.