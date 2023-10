Firmen und Institute in Bonn und der Region Seltene Einblicke bei der Nacht der Technik

Mit dabei ist unter anderem die Deutsche Telekom, die in ihrem Netzmanagement-Center zeigt, wie die Kommunikation von Millionen von Nutzern stabil gehalten wird. Auch das Weltraumradar Radom des Fraunhofer-Instituts in Wachtberg ist als Institut dabei. Die Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft gewährt eine Führung in die nach eigenen Angaben modernste Kompostierungsanlage in Deutschland. Eine Besonderheit an der Nacht der Technik Bonn/Rhein-Sieg sind auch die Führungen, die vorab reserviert werden müssen. Insgesamt standen vorab 3000 Plätze in mehr als 100 Programmen zur Verfügung, einige sind bereits ausgebucht.