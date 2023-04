Vermittlung bei Konflikten in der Altstadt Das ist die neue Nachtbürgermeisterin der Bonner Altstadt

Kurz nach ihrem Amtsantritt am 1. Februar konnte die neue Nachtbürgermeisterin Pia Schauerte ihr Revier, die Bonner Altstadt, gleich im Ausnahmezustand beobachten. „Karneval habe ich genutzt, um mir nachts das Treiben anzugucken“, sagte die 36-Jährige, die seit vielen Jahren in der Altstadt wohnt, als sie sich am Dienstagabend der Bezirksvertretung Bonn vorstellte. Das Gremium hatte die Einführung ihres Amtes vorgeschlagen, um unter anderem bei Konflikten zwischen Anwohnern und Wirten zu vermitteln.