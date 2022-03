Nahverkehr in Bonn : Bei den Stadtwerken ist der Hindenburgplatz noch existent

Streit um Straßen in Dottendorf : Hindenburgplatz bekommt einen neuen Namen Der nach dem umstrittenen Reichspräsidenten benannte Platz in Dottendorf soll nach einer Frau benannt werden. An der Auswahl soll die Stadt die Anwohner beteiligen, von denen einige die Umbenennung in Loki-Schmidt-Platz vorgeschlagen haben.