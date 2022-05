Neue Ticketautomaten : Bezahlung mit Karte und Geldscheinen nun in allen Bonner Bahnen möglich

Bonner Bahnen sind nun vollständig mit modernen Ticketautomaten ausgestattet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Zeiten, in denen Tickets in Bonner Straßenbahnen nur mit Münzen bezahlt werden konnten, sind nun endgültig vorbei. Die Stadtwerke haben ihre Automaten modernisiert. Haltestellen und Busse sollen folgen.



Münzgeld war lange Zeit die einzige Zahlungsart, die Fahrscheinautomaten in Bonner Bahnen akzeptierten. Dank neuer Automaten mit Zusatzfunktionen hat sich das nun endgültig geändert, wie die Stadtwerke Bonn am Donnerstag mitteilten. Die neuen Automaten stehen nun in allen Bahnen bereit. Die Stadtwerke sprechen von einem „erweiterten Service“ wenn sie kundtun, dass die Kundschaft „nun unter allen gängigen Bezahlwegen wählen“ kann. Das bedeutet: Fahrgäste können auch bargeldlos und mit Geldscheinen zahlen.

An den Automaten werden alle Tickets verkauft, die im Verkehrsbund Rhein-Sieg angeboten werden. Die neuen Automaten seien zudem behindertengerecht. So gebe es etwa einen vereinfachten Zugang für sehbehinderte Menschen. Wie SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz mitteilte, wurden die Automaten maßgeblich in den vergangenen Monaten umgerüstet.

Nach der Umrüstung in den Bahnen sollen auch die stationären Automaten an den Haltestellen umgerüstet. Zudem werden neue Zahlungsarten auch beim Ticketverkauf in den Bussen eingeführt. Das Abrechnungssystem BONNsmart wurde bereits 2020 in Bussen und Bahnen eingeführt und ermöglicht kontaktloses Ein- und Auschecken in Bussen und Bahnen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Kredit- oder Debitkarte, die das jeweilige Bankinstitut für die Bezahlmethode „Travel“ freigeschaltet hat. Im April haben laut SWB 5400 Fahrgäste davon Gebrauch gemacht.

