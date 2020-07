Bei Problemen mit Bus oder Bahn : Mobilitätsgarantie in Bonn wird erweitert

SWB-Verluste durch Corona

Sowohl im rollenden Nahverkehr (Stadtwerke Bus und Bahn) als auch im ruhenden Verkehr (Bonner City Parkraum) haben sich während der Corona-Pandemie im Saldo unvorhergesehene monatliche Belastungen von etwa 2,5 Millionen Euro ergeben, teilen Stadtwerke und Stadt auf Anfrage mit. Im Nahverkehr hätten die SWB 85 Prozent des regulären Fahrplans auch in der Zeit vom 18. März bis zum 22. April erbracht. Eingesparte Kosten ergaben sich beim Kraftstoffverbrauch für die Busse und beim Stromverbrauch für die Bahnen. Bezogen auf das Personal reagierte der Konzern teilweise mit Kurzarbeit, ansonsten mit dem Abbau von Resturlaubstagen und Überstunden.

Wie groß die Verluste aus der Pandemie-Zeit sein werden, beziffern die SWB noch nicht: „Zunächst bleibt abzuwarten, wie groß der Anteil aus dem „ÖPNV-Rettungsschirm“ der Bundesregierung ist, der tatsächlich in Bonn ankommt. Insgesamt hat die Bundesregierung dafür 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der SWB-Konzern rechnet für 2020 „nach ersten groben Schätzungen“ durch corona-bedingte Belastungen mit einem Minus von zehn bis 15 Millionen Euro. „Es wird also nicht zu der ursprünglich geplanten Ergebnisausschüttung kommen.“ Die jährliche Gewinnausschüttung sollte in diesem Jahr vier Millionen Euro betragen, die Kämmerin Margarete Heidler im Haushalt eingeplant hat. Weiter teilen Stadt und SWB mit: „Aber auch hier bleibt abzuwarten, was zum einen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm in Bonn letztendlich ankommt, aber auch wie ausgeprägt und wie lange die wirtschaftliche Rezession dauern wird.“ kph