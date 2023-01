Alle Infos zu „NeoTaste“ : Mit dieser App gibt es Rabatte in Bonner Restaurants

Ein beliebtes Angebot in Bonner Restaurants in der App: zwei Heißgetränke für den Preis von einem. Foto: picture alliance / dpa-tmn/Deutscher Kaffeeverband

Service Bonn Mit der App NeoTaste können Nutzer besondere Angebote und Rabatte in Bonner Restaurants und Cafés abstauben. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Wer Entscheidungshilfe braucht, welches Restaurant oder Café in Bonn und Region er besucht, kann sich dafür von nun an von einer App inspirieren lassen: Die App NeoTaste, mit der Nutzer in bestimmten Restaurants sparen können, gibt es seit Kurzem auch in Bonn.

Das Ganze funktioniert so: Partner-Restaurants der App bieten spezielle Angebote für die Kunden an, um sie so für ihre Locations zu begeistern – beispielsweise zwei Hauptspeisen zum Preis von einer. Die Nutzer müssen das Angebot in der App auswählen, „buchen“ und dann im Restaurant vorzeigen. Nach dem Essen wird der Rabatt dann von der Rechnung abgezogen.

In Bonn und Region haben die Nutzer aktuell die Wahl aus 98 Lokalitäten. Darunter sind unter anderem die Pie-Me-Filialen, Esskalation in der Südstadt, Alter Schwede! im Regierungsviertel, Der Kleine Muck, Mayras Wohnzimmer Café in Beuel und The Ash in Troisdorf. Die Angebote hier reichen von zwei Getränken oder Gerichten für den Preis von einem, über Gratis-Dessert oder Vorspeise bis hin zu zehn Euro Direktrabatt. Auch Öffnungszeiten und die Speisekarten der Restaurants sind direkt in der App hinterlegt. Auf einer virtuellen Übersichtskarte sind alle Standorte der Partner-Locations markiert.

Nutzer bekommen 24 Tage einen kostenlose Testzugang, wenn sie sich in den ersten 24 Stunden nach dem App-Download registrieren. Anschließend kostet die Nutzung 5,99 Euro im Monat oder mit einem Jahresabo 2,99 Euro monatlich.

Bonn ist die zehnte Stadt, in der NeoTaste aktiv ist. Im Sommer 2022 war das Osnabrücker Start-Up in Köln an den Start gegangen.

(ga)