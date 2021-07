Netflix, Prime, Disney+, Sky, Mediatheken : Diese Streaming-Highlights gibt es neu im Juli

Service Bonn Kein neuer Monat ohne neue Serien, Serienstaffeln oder neue Film-Highlights. Auch im Juni bieten Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Sky sowie die ARD-Mediathek wieder jede Menge Streaming-Nachschub. Ein Überblick.

„How To Sell Drugs Online Fast“

Es begann als freche, aber harmlose Teenieserie: „How To Sell Drugs Online Fast“ erzählt, basierend auf einem wahren Fall, wie der Nerd und Schulaußenseiter Moritz (Maximilian Mundt) im Internet einen florierenden Drogenhandel aufzieht, der ihn reich macht – aber auch mit gefährlichen Kriminellen in Kontakt bringt. In der zuletzt gezeigten zweiten Staffel zogen die Serienmacher die Daumenschrauben an: Es floss Blut, Moritz verkrachte sich mit seinen Freunden und wurde sogar verhaftet. In der dritten Staffel der coolen und witzigen Schülerserie verschlechtert sich der Gesundheitszustand seines unheilbar krankes Freunds Lenny (Danilo Kamperidis). Um das Geld für die Behandlung aufzutreiben, muss die kriminelle Clique wieder zusammenarbeiten. Start: 27. Juli