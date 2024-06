Erfolgreiche Netflix-Serie Diese Orte in Bonn und Umgebung haben Bridgerton-Flair

Der erste Teil der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie „Bridgerton“ ist vor ein paar Wochen gestartet. Teil zwei der dritten Staffel ist seit dem 13. Juni bei dem Streaminganbieter zu sehen. Die Serie spielt im frühen 19. Jahrhundert, der sogenannten Regency-Ära in England, und dreht sich um die namensgebende fiktive Adelsfamilie Bridgerton. Zentrale Schauplätze der Serie sind traumhafte Schlösser sowie Parks und Anwesen mit Gärten, die zum Flanieren einladen. Auch wenn die Drehorte für die Serie in Großbritannien liegen, gibt es auch in Bonn und der Region Orte, an denen sich Bridgerton-Flair nachspüren lässt. Wir haben die schönsten Orte zusammengestellt.